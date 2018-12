publié le 12/12/2018 à 21:03

Plus de peur que de mal pour ce Thaïlandais. Alors qu'il patientait dans un commissariat de police, samedi 8 décembre, un serpent est discrètement entré dans le bâtiment par la grande porte vitrée, qui était ouverte, rapporte le Daily Mail. Le reptile tente d'approcher de façon sournoise l'homme, qui est tranquillement assis et ne le voit pas avancer.



Quelques secondes plus tard, celui-ci tourne la tête. Il sursaute en apercevant l'animal. Ce dernier en profite alors pour l'attaquer. Heureusement, grâce à ses bons réflexes, le Thaïlandais parvient à maîtriser le reptile avec ses pieds sans se faire mordre. Une fois immobilisé, la tête du serpent est alors attrapée par l'homme, à mains nues.

Les agents des forces de l'ordre présents dans le commissariat l'ont ensuite demandé de relâcher l'animal à l'extérieur du bâtiment. Un bel exemple de sang-froid.