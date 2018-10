publié le 23/10/2018 à 16:50

Il s'agit de la plus vieille épave "intacte" au monde ! Mardi, une expédition anglo-bulgare a annoncé avoir découvert au fond de la mer Noire, un bateau datant de l'an 400 avant JC. "Nous avons des morceaux d'épaves qui remontent à une époque plus ancienne, mais celle-ci semble vraiment intacte", a souligné sur la BBC l'archéologue Helen Farr, associée au projet.



L'expédition Black Sea Map, qui sonde les fonds de la mer Noire depuis trois ans, effectuait une étude sur l'évolution du niveau de la mer. La découverte de l'épave en a été "une heureuse conséquence" a précisé l'archéologue. "Je n'aurais jamais pensé qu'il serait possible de retrouver intact, et par deux kilomètres de profondeur, un navire datant de l'Antiquité", a encore déclaré le professeur Jon Adams, l'un des dirigeants de l'expédition.

Cette épave a été retrouvée à une profondeur où l'eau est dépourvue d'oxygène et peut "conserver les matières organiques pendant des milliers d'années", a précisé l'équipe du Black Sea Map. Des photos de l'épave et de sa découverte ont été partagées sur les réseaux sociaux.