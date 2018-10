publié le 09/10/2018 à 13:11

La direction a dit stop. Un collège de Haute-Savoie a décidé de mettre sur pause ses séances de courses d'orientation organisées dans le Parc des Îles, à Annecy, en raison du trafic d'héroïne qui gangrène la zone et qui met en danger la sécurité des enfants.



Cette zone est en effet particulièrement prisée par les dealers et les consommateurs, rapporte Le Dauphiné Libéré ce mardi 9 octobre. Résultat ? Seringues, compresses, mouchoirs sales et autres détritus jonchent le sol de ce parc. Des "désagréments visibles" qui ne sont plus acceptable pour la direction du collège Jacques Prévert de Meythet, qui a envoyé un mail à tous les parents d'élève.

Selon le quotidien régional, le secteur est sous le joug de trafiquants kosovars et albanais. Et ce depuis cinq ans dorénavant.

La semaine dernière, les enquêteurs de la Sûreté Urbaine ont mis à mal un réseau de trafic d’héroïne sévissant dans la région, alors que 230 kg de produits de coupe servant à la fabrication d'héroïne ont été saisis, relate également le quotidien régional.