publié le 08/10/2018 à 18:35

Une véritable exécution. Un homme de 35 ans a été tué et un autre de 40 ans a été grièvement blessé lors d'une fusillade qui a éclaté lundi 8 octobre dans un bar situé place Papus, à Toulouse. Les deux agresseurs présumés ont pris la fuite et sont activement recherchés par les autorités.



De source policière, on confirmait "des coups de feu" et des "personnes touchées" dans le quartier "Papus", situé dans le quartier sensible de La Reynerie. "On en est au stade du secours à personnes et des constatations", a-t-on précisé de même source.

Deux hommes à moto, dont un muni d'une arme de poing, ont ouvert le feu vers 17h00 sur la terrasse du bar et ont poursuivi l'une des trois victimes à l'intérieur de l'établissement", a-t-on indiqué au parquet de Toulouse. Ils ont vidé les chargeurs de leur pistolet automatique : les enquêteurs ont ramassé 24 douilles de calibre 9 mm.

Une troisième personne hospitalisée

L'une des victimes, connue des services de police, est morte sur le coup alors qu'une autre est très grièvement blessée. Son pronostic vital serait engagé. Une troisième personne est également hospitalisée, sans que ses jours ne soient en danger. Le SRPJ de Toulouse a été saisi pour assassinat et tentative d'assassinat.



Sur place, un périmètre de sécurité a été mis en place par la police à proximité du bar, un bâtiment d'un étage, à quelques dizaines de mètres d'une école et d'un jardin d'enfants. L'établissement est situé dans le grand ensemble du Mirail, où 30 policiers de la PSQ (police de sécurité du quotidien) ont été récemment déployés sur fond de trafic de stupéfiants.