et AFP

publié le 20/01/2020 à 01:15

Un adolescent de 16 ans a été happé par un train alors qu'il se promenait près des voies ferrées avec une amie ce dimanche 19 janvier vers 17h45 à Ronchamp (Haute-Saône).

Le garçon a été tué sur le coup et son amie, choquée, a été prise en charge par les secours, puis conduite au centre hospitalier de Vesoul selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de la Haute-Saône. "Il devait se promener le long de la voie ferrée, pas très loin de la commune de Ronchamp, quand le train est arrivé", a expliqué la préfecture de Haute-Saône, confirmant une information de L'Est républicain.

Selon le journal, "le train, qui débouchait d'une courbe, circulait à près de 140 km/h au moment du choc, car il ne s'arrêtait pas à Ronchamp". "Les 26 passagers du train ont été conduits à la salle communale de Ronchamp et un bus a été affrété pour prendre en charge les passagers jusqu'à Belfort", où devait s'arrêter le train, a ajouté la préfecture.

La circulation des trains a été interrompue le temps pour les gendarmes de la brigade de Lure, chargés de l'enquête, d'effectuer des constatations. Le trafic devait reprendre aux alentours de 21h30, selon la préfecture.