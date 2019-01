Haute-Loire : un enfant de 3 ans retrouvé par des policiers au bord de la route

publié le 02/01/2019 à 19:25

Échappant à la vigilance de ses grands frères, un petit garçon de trois ans a quitté seul son domicile de Vals-près-le-Puy, en Haute-Loire, ce samedi. Seul au bord de la route avec ses chaussures à l'envers, il a été conduit au commissariat du Puy-en-Velay. "On a eu un petit peu de mal à retrouver sa mère car on avait très peu d'indications", confie le commissariat contacté par RTL.



La maman du petit garçon, qui faisait alors la sieste, a fini par se rendre compte de la disparition et a téléphoné au commissariat trois heures plus tard. "On avait un service d'ordre plus conséquent au vu des manifestations des "gilets jaune", donc une fonctionnaire a pu particulièrement bien s'occuper de l'enfant. Il a pris le goûter, il n'était pas du tout stressé", précise l’Hôtel de police.

Plus de peur que de mal pour cette mère de famille qui a retrouvé son petit garçon sain et sauf. Selon le commissariat, il ne devrait pas y avoir de suites judiciaires, puisque l'incident ne présente pas de caractère inquiétant.