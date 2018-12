Crédit : AFP PHOTO / DPA/ HENDRIK SCHMIDT GERMANY OUT

18/12/2018

C'est la troisième victime d'un même léopard. Le jeune Wasim Akram, trois ans, était dans la cuisine avec sa mère lorsque l'animal s'est faufilé dans la maison, s'est saisi de l'enfant et l'a emporté dans la forêt. Les autorités du Jammu-et-Cachemire, État du nord de l'Inde, ont alors sollicité auprès du gouvernement fédéral l'autorisation de tuer l'animal qui avait déjà fait deux victimes en deux mois dans la même région, dont un garçon de huit ans le 7 décembre.



Des gardes des services de protection de la nature équipés de fusils hypodermiques ont passé la zone au peigne fin pour localiser l'animal. "Le léopard a été repéré ce matin, mais nous n'avons pas pu le capturer", a indiqué l'un des grades, Tahir Ahmad Shawl.

Le corps du petit garçon, lui, a été retrouvé et remis à ses parents, ont annoncé les services de protection de la nature.

Une région particulièrement dangereuse

Les services de protection de la nature ont demandé aux habitants de la région d'être prudents. "C'est une zone de forêt, les hommes ont empiété sur l'habitat de ces animaux et non l'inverse. C'est pourquoi ce genre d'incident arrive", a ajouté Tahir Ahmad Shawl.



Selon les estimations officielles, il y aurait entre 12.000 et 14.000 léopards en Inde. Environ 431 d'entre eux ont été tués en 2017, la plupart visés par des braconniers pour leur peau ou des parties de leur corps.



Il n'existe pas de chiffres officiels comptabilisant les personnes tuées par les léopards, mais les experts estiment qu'ils sont responsables de centaines de morts chaque année. Un moine bouddhiste avait été tué la semaine dernière par un léopard, alors qu'il méditait dans une forêt de l'État du Maharashtra, dans l'ouest du pays.