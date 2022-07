Haute-Garonne : un faux cancérologue écope d'un an de prison avec sursis

Alors qu'il ne disposait plus du droit d'exercer, un ex-médecin a consulté des patients atteints du cancer entre 2019 et 2021 dans le secteur de Muret (Haute-Garonne). Un crime pour lequel cet usurpateur âgé de 63 ans vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, lundi 11 juillet. Il écope d'un an de prison avec sursis, de 15.000 euros d'amende et se voit interdire toute activité médicale pour exercice illégal de la profession et travail dissimulé, rapporte La Dépêche.



Le parquet de Toulouse avait ouvert une enquête, le 12 février 2020, suite à des soupçons émis par un membre du conseil de l'ordre des médecins de Haute-Garonne. Le sexagénaire avait été radié du conseil de l'ordre en 1991 à son départ pour les États-Unis.



Depuis 2005, l'homme gérait une société spécialisée dans le développement d'un vaccin thérapeutique contre le cancer chez les animaux. Il a commencé à soigner illégalement son père en 2019, avant de proposer ses services à d'autres, qui l'ont connu par le bouche-à-oreille. Après ces soins (qui consistaient à prélever du sang, le traiter avec du gluconate de calcium et le réinjecter), une partie de ses patients sont morts des suites de la maladie. Au total, ces "prestations" lui ont rapporté 63.000 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info