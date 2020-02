Redoine Faïd : usurpateur en quête de gloire ou légende criminelle ?

publié le 26/02/2020 à 21:01

Si nous reparlons ce soir dans "L'Heure du Crime" de Redoine Faïd c'est que à 47 ans, il doit comparaître le 27 février 2020 devant la Cour d'Assises du Pas-de-Calais. Un procès en appel, prévu jusqu'au 18 mars. Redoine Faïd va être rejugé pour l'un de ses faits d'armes les plus spectaculaires...C'était le 17 mars 2011, l'attaque sur une nationale du Pas-de Calais, avec des complices d'un fourgon blindé. Un assaut parfaitement réglé et minuté et un butin important, plus de deux millions d'euros ! En octobre 2017, Faïd avait été condamné dans cette affaire à 18 ans de réclusion criminelle. Il avait fait appel de cette condamnation...

L'issue de ce procès ne devrait pas changer considérablement le sort de Redoine Faïd...Il a par ailleurs été condamné, entre autres, à 25 ans de prison pour la fusillade de Villiers-sur-Marne en 2010. Un affrontement au cours duquel une jeune policière, Aurélie Fouquet, avait été tuée. Faïd a toujours nié toute implication dans cette affaire.

Mais c'est vrai qu'on a ensuite cessé de le voir partout. On a imaginé sa présence derrière le moindre braquage ou attaque de fourgons blindés. Lui même d'ailleurs, à travers ses évasions, ses cavales, ses propres récits, n'aura cessé de se façonner un personnage quasiment sur mesure... Usurpateur ou authentique légende du crime ? Nous levons le voile sur les mille visages du caméléon Redoine Faïd.

Brendan Kemett, journaliste indépendant et auteur de : "Rédoine Faïd l’évasion du siècle"(Plon)

