Pendant près de 20 ans, Jean-Claude Romand a fait croire a toute sa famille qu'il était médecin. En réalité, l'imposteur passait ses journées dans des bibliothèques et sur des parkings de supermarché. Pour assurer son train de vie et maintenir l'illusion, le faux médecin a ainsi extorqué de l'argent à ses proches pendant des dizaines d'années.

D'abord, Jean-Claude Romand avait la main sur le compte bancaire de ses parents qu'il a vidé au fil des années. Mais le meurtrier a également abusé de la confiance de sa belle- famille, en leur faisant miroiter des placements en Suisse. Il se proposait de placer pour eux de l'argent.

"Il va semer des petits cailloux comme le Petit poucet", relate Emmanuel Crolet, le beau-frère de Jean Claude Romand dans les Voix du Crime, "compte tenu de son statut, il dit avoir accès à des placements forts intéressants en Suisse de l’ordre de 16%".

Un stratagème bien rôdé

Jean-Claude Romand dupe d'autant plus son entourage qu'il ne se montre jamais insistant. "Ce n’est pas lui qui va ouvrir le débat en plein repas ou autre. Il va lancer l’idée, et au moment où une personne aura de l’argent disponible, un interlocuteur, ça peut être ma sœur, dit 'Est ce que tu te souviens que Jean-Claude peut t’aider ?", raconte Emmanuel Crolet.

Mais Jean-Claude Romand va encore plus loin. Il détourne une partie de la retraite de son beau-père et arnaque un oncle de la famille Crolet. "Il va faire croire par des subterfuges auprès d’un oncle de ma famille, qui avait un cancer, qu’il peut avoir des médicaments miracles, ou qui sont en train d’être mis au point parce qu’il est dans les labos ou autre, et là aussi il va récupérer de l’argent", explique le beau-frère de Jean-Claude Romand.



Pourtant, malgré ces stratagèmes, le compte bancaire du faux médecin se vide inexorablement. Jean-Claude Romand est sur le point d'être découvert. Et quelques jours après le Noël 1992, il tue sa femme, ses deux enfants et ses parents, entre le 9 et le 10 janvier 1993.