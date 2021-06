Haute-Garonne : le corps d'un étudiant retrouvé dans un lac près de Toulouse

Une ambulance des secours et un camion de pompiers (illustration).

publié le 13/06/2021 à 17:03

Habituel lieu de promenade et de jogging pour les Toulousains, le lac de la Ramée, sur la commune de Tournefeuille a été le théâtre d'une découverte macabre vendredi 11 juin. Des promeneurs ont eu le regard attiré par quelque chose flottant sur l'eau de ce lac entouré de terrains de sport et d'espaces de jeu, ainsi que de pique-nique. Après une observation plus attentive, il s'est avéré qu'il s'agissait du corps d'une personne.

Les badauds ont alors appelé les secours qui sont allés sortir la victime de l'eau, elle était sans vie, rapporte La Dépêche du Midi. Après des prélèvements et examens du médecin légiste, le corps identifié s'avère être celui d'un étudiant. Ce dernier ne portait pas de trace suspecte, et la thèse de la noyade est privilégiée, indiquent nos confrères. Les promeneurs présents sur place sont quant à eux choqués, ajoute La Dépêche du Midi.