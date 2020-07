Tommy Recco, le plus ancien détenu de France, reste en prison

publié le 09/07/2020 à 10:47

Le plus ancien détenu de France, Tommy Recco, avait fait une demande de remise en liberté que la chambre d'application des peines de Bastia a de nouveau rejetée. Le tueur en série de 86 ans condamné deux fois à la réclusion à perpétuité, est incarcéré à la prison de Borgo en Haute-Corse.

La cour d'appel de Bastia a rendu sa décision ce mardi 7 juillet : le détenu reste en prison. Sa précédente demande avait elle aussi été déboutée le 23 décembre 2019. Malgré un comportement de "détenu modèle", l'auteur de deux triples meurtres n'exprime aucun remords. Il clame d'ailleurs son innocence après avoir avoué dans un premier temps.

Guy Maurel, le mari d'une des victimes abattues à Béziers en 1979, a dédié sa vie à empêcher que le meurtrier ne sorte. Selon ses termes, "C'est très bien pour lui et pour moi. Cela nous évitera des ennuis à tous les deux..." annonce-t-il, soulagé.

Un véritable danger pour la société

Tommy Rocco, issu d'une famille de pêcheurs, a grandi à Propriano avec 10 frères et soeurs qui ont pratiquement tous connu un destin tragique. Mort en bas âge, accidents, deux tués par balles, et deux condamnés à perpétuité (son frère Antoine Recco avait tué deux touristes en 1982).

Son parcours commence à 26 ans, il est surpris par son oncle en train de pêcher à la dynamite. Condamné à perpétuité une première fois en 1962, il sort en 1977. Deux ans plus tard, il abat trois caissières à Béziers pour voler la recette. Enfin, trois semaines plus tard, il tue trois autres personnes dans le Var, dont une fillette de 11 ans, à la suite d'une dispute.

Depuis 1983, le tueur en série français purge sa peine et toutes ses demandes de remise en liberté ont été rejetées. Interrogé par Le Monde, son fils Paul-Louis ne souhaite pas non plus sa libération. "Il va y avoir un drame s’il sort. Il n’a qu’une idée en tête, c’est se venger de ceux qui ont parlé" avoue-t-il.

Joseph-Thomas Recco, dit Tommy Recco, est actuellement le plus ancien détenu de France, avec 57 ans passés derrière les barreaux.