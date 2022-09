Guerre en Ukraine : un opposant russe a-t-il été victime d'une tentative d'assassinat à Biarritz ?

Un opposant de Vladimir Poutine, qui s'est réfugié sur la côte basque, affirme dans une vidéo, avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Vladimir Ossetchkine dirige une ONG spécialisée dans la dénonciation de la torture et des viols dans les prisons russes. Il explique, dans une vidéo, avoir vu un point rouge - sous-entendu, d'un fusil - se déplacer dans sa direction.

La vidéo donne l'impression d'une scène de cinéma. L'homme se filme avec sa femme et sa fille. Tous sont couchés au sol, lumières éteintes. Et Vladimir Ossetchkine évoque des tirs d'arme à feu près de son appartement.

Pour autant, lui a-t-on vraiment tiré dessus ? Les enquêteurs sont très prudents sur ce point. Une source qui connaît bien le dossier explique qu'il n'y a pas, selon lui, d'élément tangible ou de projet concret qui confirmerait une tentative d'assassinat. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait au moins fait l'objet de menaces. C'est d'ailleurs bien une enquête pour "menaces" et non pour "tentative d'homicide" qui a été ouverte et qui a été confiée à la police judiciaire.

Une affaire "prise au sérieux" par la police française

L'homme affirme être désormais protégé par la police française. Mais côté ministère, côté police, côté renseignement et côté justice, rien ne filtre. Les services de renseignement français ont été avisés de cette menace et garantissent la suivre avec attention, qu'elle est prise au sérieux.

Pour rappel, au moins 10 hommes d'affaires russes sont morts depuis le début de l'année dans des circonstances mystérieuses.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info