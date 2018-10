publié le 26/10/2018 à 18:22

Les faits se sont déroulés vers 21 heures jeudi 25 octobre. Deux personnes aux visages masqués sont arrivées sur un scooter et ont ouvert le feu en direction du cabinet de Me Arnaud Lévy-Soussan, a expliqué le parquet



Les balles, de gros calibre, ont touché la façade de l'immeuble et des fenêtres du cabinet, situé au premier étage. Il était alors inoccupé puisqu'au moment de l'incident, Me Lévy-Soussan venait de quitter la cour d'assises de l'Isère, où il intervenait dans un dossier de viols sur mineur. "Toutes les pistes sont envisagées", dont celle d'un éventuel lien avec ce procès, a ajouté le parquet, qui a chargé la police judiciaire de l'enquête.

Ce vendredi 26 octobre, l'avocat n'a pas souhaité réagir alors qu'il devait intervenir dans un autre procès d'assises. L'audience a été suivie d'un rassemblement de soutien d'avocats et de magistrats devant les portes du tribunal.