4 policiers devant la justice pour avoir éborgné une manifestante à Grenoble

publié le 08/10/2018 à 09:49

Une potentielle bavure policière est jugée 11 ans après les faits. Maud Carreta, qui a perdu un œil lors d'une manifestation en 2007 à Grenoble (Isère), affronte 4 policiers poursuivis pour "blessures involontaires". La jeune femme avait été touchée par une grenade et explique son combat au micro de RTL.



"Après une première chirurgie qui a duré entre 6 et 7 heures, j'ai les premières annonces de mes lésions". Maud Carreta explique que suite à de "multiples fractures", elle a perdu un œil, mais aussi le goût et l'odorat. "Et là tout bascule", confie-t-elle, "tous les matins quand je me regarde dans la glace je ne peux pas oublier ce qu'il s'est passé".

Sur les faits, elle affirme qu'il n'y a pas eu de sommation des forces de l'ordre avant le lancer de grenade. "Si on avait entendu quelque chose, on ne serait pas restés sur place à discuter tranquillement".

Maud a aujourd’hui 34 ans. Courageusement, elle a fini ses études de médecine et est devenue pédopsychiatre. La jeune femme déclare avoir une attente concernant ce procès : la reconnaissance. "Il y a eu une erreur à ce moment-là et je veux qu'on me dise qu'il y a eu cette erreur".