publié le 05/06/2020 à 20:07

Un sexagénaire a eu les mains sectionnées. L'homme d'une soixantaine d'années a été grièvement blessé alors qu'il travaillait dans le vignoble avec une écimeuse ce jeudi 4 juin, à la mi-journée.

Aux alentours de 13h, dans la commune de Coubeyrac entre Castillon-le-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande, un viticulteur de 62 ans a eu les deux mains sectionnées et a été héliporté en urgence vers le CHU et les urgences de Bordeaux dans l'après-midi du jeudi 4 juin, rapporte Sud-Ouest.



D'après les premiers éléments dont disposent les policiers, le sexagénaire travaillait dans le vignoble quand des dents de son écimeuse se sont prises dans les pieds de vignes, bloquant l’avancée de la machine agricole. Il a alors tenté de les dégager quand le moteur a redémarré, lui coupant les mains, rapporte le quotidien régional.