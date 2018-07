publié le 27/04/2017 à 06:00

Les faits sont particulièrement macabres. Un homme est soupçonné d'avoir tué à coups de marteau sa compagne, lundi 24 avril à Lagorce, une petite commune de 1.100 habitants en Gironde, et d'avoir blessé la mère de sa victime. L'individu a été mis en examen "pour meurtre et violence aggravée" et écroué mercredi 26 avril, a indiqué Marie-Madeleine Alliot, procureur de la République de Bordeaux.



Le suspect, âgé d'une trentaine d'années et de nationalité marocaine, a été "mis en examen pour deux chefs : meurtre et violence aggravée", et "il a été incarcéré conformément aux réquisitions du parquet", a déclaré la magistrate. Et de préciser que le trentenaire avait été interpellé à Guître, près de Libourne, "alors qu'il était impliqué dans un "accident de la circulation" après avoir pris la fuite.

Peu avant son arrestation, les gendarmes avaient été "avisés qu'à Lagorce, un homme avait tué sa compagne de plusieurs coups de marteau au niveau de la tête et porté à la mère de la victime des coups au niveau du dos et de la main", explique le parquet dans un communiqué. Les médecins qui l'ont examinée ont conclu que la septuagénaire était également "dans une situation de particulière vulnérabilité".