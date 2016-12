La police a ouvert le feu sur un individu qui a tenté de s'emparer du contenu de la caisse d'un Burger King à Bordeaux dimanche 25 décembre après-midi.

Crédit : THIBAUD MORITZ / AFP Une voiture de police après la tentative de braquage d'une enseigne Burger King, à Bordeaux le 25 décembre 2016

par Marie de Fournas , Avec AFP publié le 25/12/2016 à 19:33

Dimanche 25 décembre après-midi, un Burger King du centre de Bordeaux a été la cible d'un braquage assez particulier. Vers 14 heures, un individu armé d'un pistolet et d'un sabre fait irruption dans le fast-food. Il demande à se faire remettre le contenu de la caisse, avant de prendre la fuite en voiture, a indiqué une source policière.



Sa course n'a pas duré bien longtemps, puisqu'environ 400 mètres plus loin, il a violemment embouti des toilettes publiques sur une place longeant le Palais de Justice, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Le braqueur a alors tenté de prendre la fuite à pied, mais est tombé sur des policiers à sa poursuite, et a ouvert le feu. Les policiers ont riposté et blessé l'homme. Interpellé dans la foulée, il a été hospitalisé conscient mais dans un état très grave, a précisé une source proche de l'intervention. Aucun policier n'a été blessé lors de l'intervention.