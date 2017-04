publié le 13/04/2017 à 08:47

À 15 ans, Anaïs a disparu depuis une douzaine de jours maintenant. Sa mère, Isabelle Carjuza, lance aujourd'hui un véritable appel sur RTL pour retrouver sa fille. "On n’a plus de nouvelles, d’autant plus qu’elle n’a plus de forfait depuis le 2 avril, si bien qu’elle ne peut pas nous joindre, on ne peut pas la joindre non plus, ni localiser son téléphone", explique-t-elle.



La famille, originaire de Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon, est "très inquiète". "On aimerait bien savoir où elle est et qu'elle se manifeste très vite. On va dans les endroits qu'elle connaît bien. On a même interrogé certains de ses amis, personne ne l'a vue", déplore cette mère de famille.

Isabelle Carjuza veut dès lors s'adresser directement à sa fille afin, d'enfin, avoir des nouvelles. "Il faut qu’elle sache qu’on a beaucoup de peine parce qu’on ne sait pas où elle est, on l’a recherche. Je me doute que ce qu’elle vit, ça doit être difficile. Au moins qu’elle me dise ce qu’il faut que je fasse, qu’elle rentre. Si elle ne veut pas rentrer, qu’elle donne de ses nouvelles dans les médias, ça serait bien", conclut-elle.