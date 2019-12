Gers : une nonagénaire retrouvée morte et le torse dénudé sur une tombe

publié le 18/12/2019 à 00:16

C'est une découverte pour le moins macabre. Venu déposé des fleurs au cimetière du village d'Estramiac dans le Gers, un homme a retrouvé, samedi 14 décembre aux alentours de 18 heures, le cadavre d'une femme de 90 allongé sur une tombe. D'après Charlotte Beluet, procureure à Auch, le torse de la nonagénaire était "entièrement dénudé, et le pantalon au niveau des genoux".

Comme le rapporte la Dépêche, l'autopsie du corps n'a pas donné d'indication précise sur les causes de la mort. Contactée par France Bleu Occitanie, Charlotte Bluet a toutefois précisé lundi 16 décembre que "les premiers résultats de l'autopsie montrent qu'il n'y a pas eu de coups portés".

La femme est une résidente de la commune de Saint-Clar, qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'Estramiac.

Le fils de la défunte l'aurait déplacée quatre jours après une chute mortelle

Selon La Dépêche, le fils de la défunte a été placé en garde à vue dimanche 15 décembre. L'homme, âgé de 50 ans, serait déficient intellectuellement et donnerait des explications parfois contradictoires. Au cours de son audition, il a affirmé que sa mère serait tombée du lit le lundi 9 décembre. Dans l'incapacité de pouvoir la relever, il l'aurait laissé agoniser pendant quatre jours.

Le jeudi 12 décembre, au moment de sa mort, le fils aurait finalement décidé de déplacer le corps au cimetière d'Estramiac. De nouvelles analyses seront réalisées pour obtenir des informations plus précises sur le jour et les causes de la mort de cette nonagénaire.