publié le 27/06/2020 à 20:19

Une cascade qui fait de la mousse "comme un jacuzzi". Pendant la période du confinement, du liquide vaisselle a été versé dans une cascade du village de Bousquet dans le Gard. La bêtise pourrait faire simplement rire, mais le site de la cascade est classé zone naturelle pour sa faune et sa flore.

Les enquêteurs n'ont eu qu'à rechercher sur les réseaux sociaux pour y trouver l'auteur, qui a filmé son geste et l'a posté. On le voit déverser un demi-litre de liquide vaisselle dans l'eau émeraude et on l'entend dire "ce n'est que le début", raconte la gendarmerie du Gard dans un post repéré par France Bleu.

Interpellé par les gendarmes, le jeune homme a expliqué avoir passé la journée avec ses amis près de la rivière alors même que le confinement l'obligeait à rester chez lui. Le garçon a indiqué aux forces de l'ordre vouloir "faire comme dans un jacuzzi". Il n'avait pas conscience des dégâts environnementaux que cela pouvait engendrer, pointent les gendarmes.

Il sera conduit devant le tribunal judiciaire d'Alès en septembre. Il risque d'être condamné à des travaux d'intérêt général.