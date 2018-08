Gard : trois enfants blessés après la chute d’un arbre sur leur tente

et AFP

publié le 06/08/2018 à 00:13

Un accident dramatique. Trois enfants ont été blessés par la chute d’un arbre sur leur tente dimanche 5 août dans le Gard, après un violent orage. L’un d’eux a été gravement touché et les deux autres plus légèrement, a-t-on appris auprès des pompiers.



L'arbre, situé au bord de la départementale, sur la commune de Rochegude, s'est abattu sur une tente du camping voisin, vers 19h30. Un garçonnet de trois ans, grièvement blessé, et dont le pronostic vital est engagé, a été héliporté vers un hôpital de Montpellier, "en état d'urgence absolue".

Deux autres enfants présents dans la tente, tous deux âgés de moins de dix ans, ont été plus légèrement blessés. En "état d'urgence relative", ils ont été transportés par les pompiers vers un hôpital d'Alès. Une jeune femme de 20 ans, également légèrement blessée, a elle aussi été conduite à Alès. Son lien avec les enfants n'a pas été précisé.