Nîmes : des chiens laissés en plein soleil et sans eau, leur propriétaire sera jugé

publié le 01/07/2018 à 18:18

Un homme âgé de 35 ans a été placé en garde à vue jeudi 28 juin à Nîmes, dans le Gard. L'individu est soupçonné de mauvais traitements et de manque de soins sur ses animaux de compagnie, selon les informations d'Objectif Gard.



Neuf chiens et chiots ont été retrouvés en plein soleil, sans abri et sans eau dans un terrain situé près du chemin des canaux à Nîmes, précise le site.



Pour les sauver, les services vétérinaires et la police sont intervenus sur place.Toutefois, un chien gravement malade et en manque évident de soins a dû être euthanasié. Ses congénères ont quant à eux été pris en charge par des associations de défense des animaux.

Le suspect, qui nie tout mauvais traitement, devra s'expliquer devant le tribunal en novembre prochain sur ces soupçons d’actes de cruauté envers des animaux domestiques.