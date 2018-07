Franck, grand brûlé : "Mon frère a pris une partie de mes douleurs"

publié le 29/12/2017 à 11:18

C'est l'une des plus belles histoires de cette année 2017 : un exploit médical doublé d'un formidable témoignage de fraternité. Franck Dufourmantelle, victime d'une explosion sur son lieu de travail il y a un an, a été sauvé grâce à son frère jumeau. Jeudi 28 décembre, il a fêté ses 34 ans, une "journée spéciale". "C'était beaucoup d'émotion, presque irréel" raconte Franck.



Ce miraculé a été brûlé au 3e degré sur 95% de son corps et a survécu grâce à une greffe de peau prélevée sur son frère, une première mondiale sur cette surface. "Un bidon explose. J'étais couvert d'un produit enflammé donc je me suis mis à courir dans tous les sens paniqué. Un collègue m'a sauvé la vie mais le mal était fait," raconte Franck.



On lui donnait seulement 1% de chance de survivre. C'est le professeur Maurice Mimoun, spécialiste en chirurgie plastique à l'hôpital Saint-Louis de Paris, que Franck appelle son "deuxième père", qui l'a sauvé. Il raconte qu'il a insisté pour tenter de le sauver.



"C'est grâce à mon frère. C'est lui qui s'est proposé. Pour le professeur Mimoun, c'était mon issue de secours," explique Franck. Mais cette opération n'était possible que parce que son frère était son jumeau, et partage donc le même ADN que lui. Après être sortir du coma, le trentenaire a appris ce qui lui était arrivé. "C'est ma femme qui m'a raconté ça."



"Ils ont prélevé plus de 40% de la peau de mon frère. Une peau qu'on a étendu pour recouvrir à peu près la totalité de mon corps," rapporte-t-il. "Il a pris une partie de mes douleurs." Aujourd'hui, Franck est arrivé à 80% de sa rééducation et envisage de reprendre le travail en 2018.