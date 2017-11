publié le 23/11/2017 à 14:16

L'équipe de chirurgie plastique de l'hôpital Saint-Louis à Paris a réussi une opération exceptionnelle en sauvant Franck, 33 ans, brûlé sur 95% du corps, grâce à la greffe de peau de son frère jumeau Éric. "Ça n'a jamais été fait. Une greffe sur une telle surface, c'est énorme. Le patient était voué à la mort, ses chances de survie étaient infimes, on était dans l'impasse, témoigne le professeur Maurice Mimoun, chef du service qui a réalisé l'opération, invité de RTL. Et on a appris qu'il avait un jumeau, un vrai jumeau. Un immense espoir s'est emparé de l'équipe."



Une course contre la montre s'est alors enclenchée. "Nous avons opéré dans la première semaine pour avoir une chance. Le temps est notre pire ennemi dans ce cas-là. Le jumeau a dit oui, on a mis en route les procédures, la réponse a été rapide et on a enclenché", poursuit ce spécialiste des grands brûlés.

Franck est complètement tiré d'affaire Pr Maurice Mimoun, spécialiste des grands brûlés





"J'ai calculé qu'on avait retiré 45% de la surface de peau de son frère, en trois fois", explique Maurice Mimoun. Les 45% de peau obtenus ont été étirés dans une machine pour obtenir "comme un bas résille", ensuite posé sur le corps du brûlé. "Dans la décision d'Éric, je lui ai dit qu'il aurait des marques. Ce sont des greffes ultra minces, avec des marques infimes. Il est très content. On a prélevé sur le cuir chevelu, de fines couches, sur le dos et les cuisses, des zones socialement cachées", détaille le professeur.



Le patient est sorti du centre des brûlés de l'hôpital Saint-Louis mi-février, quatre mois et demi après son hospitalisation. Il est ensuite passé par un centre de réadaptation jusqu'en juillet dernier. "Franck est complètement tiré d'affaire, on a attendu qu'il soit chez lui, qu'il ait commencé la rééducation pour l'annoncer", précise Maurice Mimoun, qui souligne la très grande solidarité dans la famille de Franck et Éric.