"Sauver la vie", un gala pour soigner la recherche médicale française

publié le 22/11/2017 à 20:39

L'argent est toujours le nerf de la guerre en matière de recherche médicale. Alors, pour que la France reste à la pointe, la faculté de médecine Paris-Descartes organise jeudi 23 novembre le gala Sauver la vie qui réunira des stars, comme Karl Lagerfeld, afin de récolter des fonds. 400.000 euros ont été recueillis l'année dernière grâce à cette initiative.



"Nous avons besoin de compléter l'argent que l'État donne à l'Éducation et à la recherche par des fonds privés", explique le doyen de l'université Paris-Descartes, Gérard Friedlander. Car si les équipes de recherche dont la notoriété n'est plus à faire parviennent à réunir des fonds aisément, il n'en va pas de même pour un jeune médecin qui n'a pas encore publié d'articles dans le monde scientifique. Pour lui, "le plus difficile est de trouver le premier euro", confie le professeur de Physiologie.

Et il reste beaucoup à faire en matière de recherche. La professeure Cécile Badoual prend exemple sur les cancers provoqués par le papillomavirus, comme le cancer du col de l'utérus. "On a encore beaucoup de choses à comprendre et à savoir (...) C'est seulement cette année qu'il a été dit sur le plan international que ces cancers avaient un pronostic et un diagnostique différent", confie l'anatomo-pathologiste. Et pour faire avancer la recherche, il est nécessaire de nouer des partenariats avec le privé.