publié le 31/12/2016 à 19:35

Trois personnes, dont deux enfants âgés de trois à six ans, ont trouvé la mort, le 31 décembre, dans l'incendie d'un immeuble de Fontenay-sous-Bois. Selon nos informations, une quatrième personne a été grièvement blessée. L'incendie s'est déclaré vers 18h00 au treizième étage d'une tour de dix-huit appartements du quartier du Val-de-Fontenay.



Arrivés sur place, les pompiers ont constaté que trois personnes s'étaient défenestrées : une femme et deux enfants, a indiqué le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Un troisième enfant a pu être sauvé in extremis des flammes qui se répandaient au niveau des chambre de cet appartement d'une centaine de mètres carrés.

Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place. L'incendie était en passe d'être totalement maîtrisé aux alentours de 19h30, selon les déclarations du lieutenant-colonel Plus. Samedi, en début de soirée, les causes de l'incendie restaient inconnues. Les pompiers procédaient à des vérifications dans les appartements se trouvant aux étages supérieurs.