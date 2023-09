Fleury-Mérogis : l'un des deux détenus évadés mi-septembre arrêté à Pantin

La prison de Fleury-Mérogis est le plus vaste établissement pénitentiaire d'Europe

Le 12 septembre dernier, deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis s'étaient évadés lors d'une sortie "course à pied" avec des détenus et des encadrants en forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Prétextant une envie pressante, les deux hommes s'étaient éloignés et n'étaient pas revenus. Selon les informations de RTL, confirmant celles de RMC, l’un de ces deux détenus vient d’être interpellé à Pantin (Seine-Saint-Denis) par la Bac du 93 ce jeudi 28 septembre.

Il a été interpellé par hasard après un contrôle d’identité. L’équipage effectuait des contrôles à Pantin ce mercredi soir lorsqu'il a remarqué un groupe de 3 hommes dans un parc et a décidé d’aller relever leur identité. Un des individus, âgé de 38 ans, habillé tout en noir, manipulait un sachet plastique. Les policiers ont alors découvert qu’il s’agissait de résine de cannabis.

Le contrôle et l’interpellation se sont déroulés dans le calme et lors de celle-ci, les policiers ont découvert qu’il faisait l’objet d’une fiche recherche évasion : il s’agit donc de l’un des détenus évadés de Fleury-Mérogis le 12 septembre. L’autre détenu est lui toujours en fuite.

