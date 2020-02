Finistère : les corps d'une mère et sa fille handicapée retrouvés sur une plage

et AFP

publié le 12/02/2020 à 19:44

Une découverte macabre au milieu du sable breton. Ce mercredi 12 février, les corps sans vie d'une mère et de sa fille polyhandicapée ont été retrouvés sur une plage du sud-Finistère, près de Concarneau, a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Brieuc et de la gendarmerie du Finistère. "Il s'agit d'une mère de 63 ans, résidant à Quimper, et de sa fille polyhandicapée âgée de 30 ans", a indiqué le parquet de Saint-Brieuc, confirmant une information du Télégramme.

Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un homicide suivi d'un suicide. "Les deux corps ont été retrouvés vers 9h", a précisé le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage. Par ailleurs, une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte la veille dans les Côtes-d'Armor concernant les deux femmes.

"La mère était venue mardi chercher sa fille hébergée dans un foyer pour handicapés des Côtes-d'Armor avec des idées suicidaires", a précisé le parquet de Saint-Brieuc, ajoutant que "tout avait été mis en place par les services enquêteurs pour essayer de géolocaliser la dame après un signalement par des voisins".



"Le téléphone de la dame bornait hier dans le Finistère à 20h46. Et ce matin, les services enquêteurs indiquent que sa voiture et le fauteuil roulant de sa fille ont été retrouvés à proximité de la plage", précise le parquet de Saint-Brieuc, ajoutant que cette dernière était partie en vacances avec sa mère il y a quelque temps et était revenue "avec des idées noires".



Des techniciens en investigation criminelle sont actuellement sur place pour le bon déroulement de l'enquête.