Finistère : le corps d'une femme retrouvé au pied d'une falaise

publié le 10/12/2018 à 03:45

Le corps a été retrouvé par un promeneur, samedi 8 décembre, à Landunvez dans le Finistère. C'est celui d'une femme, sans vie et au pied d'une falaise, près de la plage de Penfoul. À côté se trouvait son sac à main, et elle a pu ainsi être identifiée par la gendarmerie, et le parquet de Brest a ouvert une enquête.



Selon les enquêteurs, cités par Le Télégramme, la victime est une femme de 48 ans "qui n'est pas de la région". "À ce stade de l’enquête, rien ne laisse penser à un homicide", indique le parquet qui a "des éléments convergents, mais des vérifications s'imposent encore".

Jean Héliès, maire de Landunvez, a expliqué que le corps a été retrouver "sur une portion du sentier GR34, très fréquentée". Le Télégramme précise que c'est la gendarmerie qui a prévenu l'élu. Ouest-France a par ailleurs indiqué que le corps aurait passé plusieurs jours dans l'eau.