Fillette morte dans la Loire : sa mère suspectée de l'avoir battue durant des semaines

et AFP

publié le 04/07/2020 à 16:32

Une femme de 29 ans, qui violentait depuis plusieurs semaines sa fille âgée de 9 ans, est suspectée d'avoir provoqué la mort de la fillette, a indiqué vendredi 3 juillet le parquet de Saint-Étienne.

Une information judiciaire pour "meurtre et violences volontaires habituelles sur mineur de moins de 15 ans" a été ouverte. Le procureur, David Charmatz, a requis le placement sous mandat de dépôt de cette aide-soignante qui élevait seule sa fille. Le juge d'instruction l'a entendue vendredi dans une chambre carcérale du CHU de Saint-Étienne, où elle a été placée en garde à vue en raison de son état psychique.

"L'autopsie a établi que le décès était dû à une péritonite causée par une déchirure de l'intestin à la suite d'un coup violent porté au ventre. L'enfant présentait par ailleurs deux fractures récentes du crâne et du nez", a précisé le parquet, pour qui "des traces plus anciennes visibles au niveau des côtes et du sternum attestent qu'elle était victime de maltraitances depuis plusieurs semaines".

La mère évoque une simple chute à vélo

La jeune femme, jusqu'alors inconnue de la justice et qui n'était pas suivie sur le plan psychiatrique, nie toute responsabilité dans le décès de sa fille, indiquant seulement qu'elle aurait fait une chute de vélo mardi après-midi. Elle avait appelé les secours vers 22 heures après que l'enfant, selon ses dires, eut vomi et fut tombée par terre inanimée. Elle est morte à son arrivée à l'hôpital.

Selon le parquet, le juge des enfants était saisi en assistance éducative depuis 2016 mais aucun des services qui sont intervenus n'avait constaté de faits de violence, ni le voisinage de la famille.