publié le 09/02/2018 à 11:02

L'histoire est vraie. Une bande d'une dizaine de cyclistes amateurs se donne rendez-vous pour une sortie d'une cinquantaine de kilomètres.



Au bout de dix minutes, première crevaison. Tout le monde s'arrête, on répare. La petite troupe se met en route. Arrive la première pause. Deux des cyclistes sont un peu largués. Parmi eux, celui qui a crevé.

Soudain, rebelote ! Nouvelle crevaison. Le même vélo, le même pneu, le même bonhomme. Les deux retardataires s'arrêtent. Ils réparent et ils repartent. Mais les autres sont déjà loin. Ils les ont semés.

Nos deux retardataires ont perdu le reste du peloton. L'un d'entre eux dit à l'autre : "Bon on va prendre un raccourci, parce qu'avec tes deux crevaisons on a pris trop de retard sur les autres". L'autre lui répond : "De quelle crevaison tu me parles, quelqu'un a crevé ?"



Cela dure entre six et huit heures

Je précise que c'est le gars qui a crevé à deux reprises qui a dit ça, alors que cinq minutes auparavant il était lui-même en train de pomper pour réparer son propre vélo. Son copain se dit que c'est de l'humour, que le gars doit être un peu fatigué et il continue à pédaler.



Dix minutes passent. La discussion revient sur les crevaisons. Le gars qui a crevé s'entête : "Mais pourquoi tu me parles de crevaison, personne n'a crevé ?". Et là son camarade se dit : "Ce n'est pas possible, il a perdu la boule. Il est peut-être en train de faire un AVC ou une sorte d'Alzheimer foudroyant ou je ne sais quoi, mais tout ça ne sent pas bon".



Le compagnon, qui n'est pas médecin, hésite un peu. Finalement, il va proposer de faire une pause. Il appelle le 15. Le Samu arrive rapidement et procède à quelques tests. Il s'avère en fait que notre cycliste amateur qui tenait des propos incohérents a fait un ictus amnésique.



C'est une perte de mémoire transitoire. Cela dure en général entre six et huit heures. La personne touchée ne conserve aucun souvenir de ce qui s'est passé dans sa vie pendant ce laps de temps.



Révélateur d'un stress

C'est un phénomène frappant. Ceux qui en sont témoins sont souvent déstabilisés par ce à quoi ils assistent. Ils ne savent pas trop quoi faire ou ils paniquent parce qu'ils pensent à juste titre à un accident vasculaire cérébral. Si cela vous arrive, ayez juste le réflexe d'appeler le 15.



Dans la majorité des cas, l'ictus amnésique n'est pas grave. Il peut être révélateur d'un stress qui vous mine, mais en aucun cas ne constitue un symptôme de la maladie d’Alzheimer par exemple.



Quant au cycliste aux deux crevaisons, aujourd'hui encore quand on lui raconte son histoire il continue à ne se souvenir de rien : ni de la sortie à vélo, ni des crevaisons, ni même du Samu et de son transfert à l'hôpital. Huit heures de sa vie se sont à jamais effacées de sa mémoire.