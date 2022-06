Féminicide à Narbonne : ce que l'on sait des circonstances du drame

Trois jours après un féminicide à Narbonne, le principal suspect, l'ex-compagnon de la victime, est toujours recherché. Une enquête est ouverte pour homicide aggravé.

Selon les premiers éléments, Cristal, qui venait de se séparer de son compagnon violent, allait faire la fête samedi 25 juin au soir pour célébrer sa liberté retrouvée. Mais, au moment de prendre sa voiture, la jeune femme de 26 ans a été poignardée.

"Un voisin est intervenu quand il a entendu des cris. Il a mis en fuite l'agresseur, l'a poursuivi sur plusieurs dizaines de mètres, avant de retourner auprès de la victime pour tenter de lui porter secours", a raconté le procureur de la République de Narbonne, Éric Camous, mardi 28 juin. Mais il était trop tard et Cristal va se vider de son sang dans le hall de sa résidence.

Une semaine plus tôt, elle s'était rendue à l'hôpital à la suite de coups que lui avait portés son compagnon. "Elle avait été vue par un médecin, une infirmière et une assistante sociale qui lui avaient donné tous les éléments utiles... Car Cristal avait clairement indiqué sa volonté de porter plainte et de contacter une association d'aide aux victimes", précise le procureur. Des démarches qu'elle n'avait pas entreprises.

