Faux héritier, il arnaquait de riches hommes d'affaires avec des voyages bidons

publié le 22/09/2019

Un britannique de 26 ans, a choisi le monde du voyage pour monter une arnaque bien ficelée. Il se faisait passer pour un héritier aventurier et proposait des expéditions au bout du monde à de riches hommes d'affaires qui ont avancé des milliers d'euros et n'ont jamais décollé pour aucune destination. Au total, il leur aurait extorqué près de 800.000 euros.



Ce jeune homme de 26 ans, Jessie Gordon, se présentait comme William Baekeland, et publiait des photos impressionnantes des quatre coins du monde, dignes d'un aventurier de l'extrême. Car en réalité, William est un personnage inventé de toutes pièces, faisant croire qu'il est un riche héritier irlandais. Très bon menteur, il va s'infiltrer dans des groupes très fermés de voyageurs et les convaincre de faire appel à ses services.

Ces victimes vont alors lui verser des acomptes pour financer visa et autre frais pour des expéditions dans des endroits reculés du globe. "En toute confiance, je lui ai versé quatre acomptes entre février et juillet 2017 pour un montant total de 50.000 euros. Il promettait d'organiser des voyages prévus pour 2019. Mais ils n'ont jamais eu lieu...", témoigne le Français Dominique Laurent, tombé dans la supercherie.



Un enquête a donc été ouverte en France. Le jeune homme aurait à nouveau changé d'identité et se serait reconverti dans le commerce de diamants.