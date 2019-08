L'arnaque aux Ray-Ban à 20 euros est de retour sur Instagram

publié le 30/08/2019 à 12:53

Des Ray-Ban vendues avec un rabais extraordinaire de 90%. Toutes les paires de lunettes à moins de 20 euros. Si vous utilisez Instagram, vous avez peut-être vu fleurir ces dernières semaines ces offres alléchantes dans les publications de vos amis. Ces publications se présentent généralement sous la forme d'une image montrant une paire de lunettes de soleil et le logo de la célèbre marque à côté d'un message annonçant une réduction exceptionnelle à saisir dans les 24 heures. Elles incluent également l'adresse d'un site Internet accompagné de la mention "Official website".

Au risque de vous décevoir, vos amis ne sont pas devenus ambassadeurs de Ray-Ban du jour au lendemain. Il s'agit d'une arnaque récurrente sur les réseaux sociaux apparue sur Facebook il y a quelques années pour faire la promotion de sites de contrefaçons et pour dérober les informations personnelles des internautes cliquant sur le lien frauduleux.

Le mode de diffusion de ces messages publicitaires n'est pas clairement établi. Il s'agit probablement des conséquences d'une campagne de phishing, ou hameçonnage, une technique consistant à dérober les identifiants de connexion d'internautes pour prendre le contrôle de leur compte. Des cybercriminels peuvent aussi avoir utilisé des informations d'identification contenues dans les nombreuses bases de données de comptes compromis circulant sur Internet ou avoir simplement ciblé des comptes utilisant des mots de passe très répandus.

Exemple de fausse annonce publiée sur Instagram Crédit : Instagram

Dans tous les cas, les pirates semblent avoir agi en tant que propriétaire des comptes pour poster les fausses offres promotionnelles. Cela signifie qu'ils ont peu collecter les informations personnelles des utilisateurs et envoyer des messages directs et des mails à leurs contacts. Ces informations peuvent ensuite être réutilisés pour tenter d'accéder à d'autres comptes détenus par les victimes sur la toile et pour monter des escroqueries en montant de nouvelles arnaques toujours plus réalistes.

Comment se protéger de ces arnaques

Il est essentiel de respecter un certain nombre de recommandations en ligne pour ne pas être victime à son tour de ce genre d'abus. Il faut d'abord se souvenir qu'une promotion trop alléchante est probablement trop belle pour être vraie, en ligne comme dans la vie de tous les jours. Il convient ensuite de ne jamais cliquer sur des liens suspects, provenant d'expéditeurs dont vous ne pouvez pas décliner l'identité, en particulier s'il s'agit d'offres promotionnelles pour des produits de marques.

Si vous avez été victime de ce genre d'arnaque, vous pouvez contacter les autorités via la plateforme de signalement officielle Pharos. Rendez-vous ensuite dans les paramètres de vos comptes sur les réseaux sociaux pour vous déconnecter de toutes vos sessions puis changer votre mot de passe en respectant les règles élémentaires pour définir un mot de passe fort à usage unique. Il est aussi conseillé d'utiliser l'authentification à double facteur pour augmenter la sécurité de votre compte.