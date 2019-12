publié le 31/12/2019 à 18:46

La ville de Paris serait responsable de l’énorme explosion, survenue le 12 janvier 2019 à la rue de Trévise, d’après la maire du IXe arrondissement de Paris, Delphine Bürkli (DVD). Elle a rappelé, mardi 31 décembre à l’AFP, “qu'aucune mairie d’arrondissement (…) ne dispose de service technique de voirie“. L’accident avait coûté la vie à quatre pompiers et blessé 66 personnes.



Mise en cause pour “manquements" dans un rapport d’experts, publié lundi 30 décembre, la ville de Paris se fait à nouveau pointer du doigt. "Sur les propos de la directrice des affaires juridiques, j'ai envie de vous dire que la politique politicienne a ses limites, que ces méthodes sont faites pour me déstabiliser et que je ne verserai pas dans la politique politicienne et dans la fausse polémique", a estimé Delphine Bürkli.

La directrice des affaires juridiques de la mairie de Paris, Ivoa Alavoine, avait souligné, à la suite des premières expertises, que ce type de travaux d'entretien était "mandaté par les services techniques locaux, en lien étroit avec les mairies d'arrondissement".

Une rupture de canalisation en cause

Les primaires expertises avaient révélé que l'explosion était due à la rupture d'une canalisation de gaz ayant pour cause principale un affaissement du sol sous le trottoir devant le porche de l'immeuble. Il pointe les "manquements" du service de la voirie de la ville de Paris et d'une entreprise de travaux publics.

Près d'un an après l'explosion, selon la maire du 9e arrondissement, six immeubles sont toujours frappés d'un arrêté d'interdiction d'occupation, près de 200 personnes sont toujours dans des logements provisoires et la situation est figée par les procédures judiciaires en cours.