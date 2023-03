Explosion d'une maison dans l'Allier : ce que l'on sait des évènements

En début d'après-midi, les militaires ont cherché à interpeller un homme dans la commune de La Chapelle, près de Vichy. À leur arrivée au domicile, une explosion retentie, blessant grièvement trois gendarmes. Quatre autres militaires sont plus légèrement blessés, l'individu recherché est lui décédé.

Guillaume Frixon, correspondant en Auvergne pour RTL s'est rendu sur place : "Tout le quartier est bloqué, la maison est inaccessible", rapporte le journaliste. L'explosion a eu lieu en tout début d'après-midi, au cours de l'interpellation d'un homme de 38 ans.

Condamné à de multiples reprises pour des délits routiers, l'individu était également connu de la justice pour des faits de violences conjugales mais aussi pour des menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique.

"La question est de savoir s'il avait la volonté de tuer"

La déflagration a été tellement violente que la maison n'a plus de toiture et menacerait de s'effondrer. Trois hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Vichy ont été grièvement blessés, ainsi que quatre autres militaires, blessés plus légèrement, en voulant leur porter secours.

L'explosion a eu lieu dès l'entrée des gendarmes dans le domicile de la personne et selon les mots du procureur : "la question est de savoir maintenant si la personne qui devait être interpellée attendait les gendarmes et surtout s'il avait la volonté de tuer." De source judiciaire, une forte odeur d'essence était ressentie dans le domicile.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info