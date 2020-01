publié le 28/01/2020 à 12:29

À Chambéry, le procès d'un jeune homme de 24 ans accusé d'avoir tué sauvagement et gratuitement un SDF de 51 ans en 2015 s'est ouvert ce lundi 27 janvier. Un homme en état de faiblesse que l'étudiant ne connaissait même pas. 28 coups de couteau et une explication glaçante à son geste. Il voulait "savoir ce que ça faisait de tuer". Ce mardi 28 janvier, sa mère prend sa défense sur RTL.

"Mon fils n'est pas un monstre. C'est un jeune homme très gentil, aimant", assure-t-elle. La mère du jeune reconnaît qu'il "a fait une chose horrible" et que c'est pour elle, "très dur à supporter". Selon elle, si Adrien Bottolier en est arrivé là, "c'est à cause d'un parcours de vie avec un mal-être énorme et beaucoup de scarifications à certaines périodes".

Adrien, âgé aujourd'hui de 24 ans, est pourtant accusé d'avoir assassiné froidement, de 28 coups de couteau un homme de 51 ans en état de faiblesse qu'il ne connaissait même pas. "Au bout d'un moment, au lieu de se faire mal à lui, il l'a reproduit sur quelqu'un d'autre", tente d'expliquer sa mère.

"J'aurais aimé être présente pour arrêter ce massacre", assure-t-elle. "Je sais qu'il doit payer sa dette, c'est normal, et après avoir une nouvelle vie", explique sa mère. Cette "nouvelle vie", la mère d'Adrien la souhaite "dans sa maison". "Je crois en lui et j'espère en l'avenir. On l'attend et on va l'aider. Je l'aime, c'est mon fils et je l'aime", assure-t-elle. Malgré l'horreur, elle reste une mère.