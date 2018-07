publié le 29/06/2017 à 17:37

La vidéo a tourné au drame. Monalisa Perez et Pedro Ruiz, un jeune couple américain, réalisait depuis plusieurs mois sur YouTube. Et c'est dans la réalisation d'une nouvelle vidéo que le drame est survenu. La jeune femme de 19 ans a en effet tué accidentellement son petit ami, âgé de 22 ans, lors d'un ultime défi, explique le site américain de Buzzfeed.



Mère d'une petite fille de trois ans, et enceinte de son deuxième enfant, Monalisa Perez est poursuivi pour homicide involontaire. Le couple avait en effet imaginé un scénario des plus risqués alors qu'elle devait tirer sur son compagnon au niveau de la poitrine. La seule protection entre l'arme et Pedro Ruiz ? Un livre. Ce dernier n'a pas résisté à l'impact. Une balle a traversé l'ouvrage, blessant mortellement le jeune homme de 22 ans. Si la jeune femme a immédiatement prévenu les secours, ce dernier n'a pu être réanimé et est décédé sur place, lundi 26 juin.



Quelques heures plus tôt, la jeune femme avait posté sur Twitter un message annonçant une vidéo "plus dangereuse que jamais" avant d'ajouter que c'était "son idée et non pas la sienne".

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever¿¿ HIS idea not MINE¿ — Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 juin 2017

Un projet que le jeune homme avait également abordé avec sa famille. Selon des propos rapportés par Buzzfeed, sa tante explique qu'elle a essayé de le dissuader. "Il m'a parlé de cette idée et je lui ai dit : 'Ne le fait pas. Pourquoi vas-tu utiliser un pistolet ? Pourquoi ? (...) "Ils étaient amoureux, ils s’aimaient (…) C’était juste une farce qui a mal tourné. Cela n’aurait pas dû se produire comme ça. Cela n’aurait pas dû se passer du tout", a-t-elle déclaré à la télévision américaine.



Deux caméras ont été utilisées par le couple lors de ce tournage. Celles-ci ont été saisies, de même que l'arme, par les enquêteurs pour les besoins de l'enquête.