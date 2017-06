publié le 28/06/2017 à 15:32

Le 25 avril dernier, le documentaire Tampon, notre ennemi intime, diffusé sur France 5, faisait grand bruit. Dans celui-ci, deux jeunes femmes on raconté comment elles ont frôlé la mort à cause d'un simple tampon. À travers leur témoignage et l'avis de spécialistes, les téléspectateurs ont ainsi découvert que l'utilisation de cette protection hygiénique, pouvait en effet déclencher chez certaines femmes le syndrome mortel du choc toxique.



Les deux youtubeuses Camille & Justine ont, elles aussi, vu le documentaire. Choquées, elles ont décidé d'y consacrer une vidéo entière, afin d'y dénoncer avec leur humour piquant, les dangers liés à l'utilisation de tampons pendant les règles. Un petit résumé efficace des 40 minutes d'émission, qui fait rire, tout en dénonçant des absurdités et en mettant en garde les utilisatrices de ces protections.

Tampax interpellé

Après la diffusion de ce documentaire, Camille & Justine n'avait pas été les seules à réagir sur le sujet. Une pétition lancée en 2015 par une étudiante pour demander à la marque Tampax plus d'informations sur les boîtes de tampons avaient récolté un nombre impressionnant de signatures. Plus de 267.000 à ce jour. Contacté par l'équipe de Girls.fr, Tampax avait assuré que ces informations figureraient sur leurs boîtes d'ici la fin du mois du juin.