VIDÉO - The Doll Beauty, la youtubeuse qui brise les clichés sur le Ramadan

publié le 06/06/2017 à 12:03

Les clichés sur le Ramadan ont la peau dure. La youtubeuse The Doll Beauty a décidé d'aller à l'encontre de ces idées reçues : elle a publié dimanche 4 juin une vidéo qui répond aux questions les plus fréquentes de ses abonnés. Jeûne, boisson, propreté, la jeune fille répertorie les incompréhensions les plus farfelues et les explique simplement.



Maroua revient d'abord sur les exigences du Ramadan, qui demande à ceux qui le pratiquent de ne pas boire ni manger pendant la période allant du lever au coucher du soleil. Un jeûne qui s'accompagne d'un comportement différent, The Doll Beauty expliquant qu'ils n'ont pas le droit "d'insulter d'autres personnes ni de s'énerver". La youtubeuse revient aussi sur une exception qui concerne les femmes : une pratiquante qui a ses règles pendant le Ramadan arrête le jeûne le temps de ses menstruations, pour rattraper plus tard les jours qu'elle n'a pas pu respecter.

Très ouverte sur sa pratique de la religion, Maroua tourne chaque année une ou plusieurs vidéos sur sa pratique du Ramadan. "C'est normal de se poser des questions, ça montre un intérêt pour ce sujet-là", conclut-elle, promettant de répondre aux autres questions qui taraudent ses followers.