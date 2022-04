États-Unis : licencié après un anniversaire surprise non désiré, il obtient 450.000 dollars en justice

Cela partait pourtant d'une bonne intention. Le 7 août 2019, au moment de la pause déjeuner, Kevin Berling s'est vu souhaiter "bon anniversaire" par certains collègues et a découvert une banderole déployée pour l'occasion dans la salle de repos de l'entreprise, située dans le Kentucky aux États-Unis.

Mais le bon esprit de bureau n'a pas du tout été du goût de cet employé qui ne souhaitait expressément pas célébrer cette journée, expliquant qu'elle lui rappelait de mauvais souvenirs liés au divorce de ses parents, selon des documents judiciaires. Alors, il a quitté la salle de repos et s'est réfugié dans sa voiture où il affirme avoir fait une crise de panique.

Le lendemain, encore remonté contre cet affront, lors d'une réunion en petit comité, M. Berling s'est "emporté, serrant les poings et les dents, le visage rouge et en tremblant", demandant à sa cheffe de "se taire", a décrit John Maley, avocat de Gravity Diagnostics. L'entreprise a alors décidé de le licencier.

Plus de deux ans plus tard, M. Berling a obtenu 450.000 dollars de réparation, dont 150.000 pour la perte de revenus et 300.000 pour l'humiliation, la perte d'estime de soi et la souffrance engendrées. Gravity Diagnostics a annoncé lundi 18 avril qu'elle allait faire appel de la décision étant donné qu'elle dit ne pas avoir été informée des problèmes d'anxiété de son ex-salarié.