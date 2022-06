États-Unis : le déraillement d'un train fait 3 morts

Crédit : CHASE CASTOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Le train, qui effectuait la liaison Los Angeles-Chicago, est sorti des rails "après être entré en collision avec un camion à benne à un passage à niveau", à Mendon, dans le Missouri, a annoncé la compagnie ferroviaire Amtrak dans un communiqué. Sept des huit wagons du train ont déraillé.

"Il y a de multiples blessés et nous pouvons confirmer qu'il y a eu trois morts, deux dans le train et un dans le camion à benne", a déclaré le porte-parole de la Missouri State Highway Patrol, lors d'une conférence de presse.

Plus de 200 passagers, et des employés de l'entreprise, se trouvaient à bord, et le passage à niveau n'était doté ni de lumières marquant la voie ni de dispositif de contrôle électronique, selon les autorités locales.

Le Conseil national de la sécurité des transports, une agence fédérale, a annoncé avoir ouvert une enquête.

