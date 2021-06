États-Unis : Chris Brown de nouveau accusé de violences et visé par une enquête

Chris Brown est de nouveau visé par une enquête pour violence. Comme le rapporte ce 22 juin le média américain US Weeky, le chanteur est accusé d'avoir "giflé une femme" lors d'une dispute à son domicile, le 18 juin dernier.

Lizeth Lomeli, porte-parole de la police de Los Angeles explique à US Weekly que les forces de l'ordre ont reçu un appel le 18 juin dernier à 7h30 du matin depuis le domicile de la star à Los Angeles. "La plaignante a raconté qu'elle avait eu une dispute avec Chris Brown et qu'il l'avait giflé. Un rapport d'infraction pour coups et blessures a ensuite été fait", précise-t-elle. Chris Brown n'était pas présent lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place.

Selon le média américain TMZ, la plaignante a confié que Chris Brown l'a giflée "tellement fort que son tissage capillaire est tombé". Selon des sources, "la plaignante ne souffre d'aucune blessure" et qu'"aucune arrestation n'a été faite". C'est la deuxième fois en deux mois que la police intervient au domicile de la star. En mai dernier, c'était pour interrompre sa fête d'anniversaire qui avait dégénéré. La police avait envoyé un hélicoptère pour disperser la foule.