publié le 07/05/2021 à 15:24

Les gestes barrières très peu pour Chris Brown. Le rappeur a fêté ses 32 ans le 5 mai dernier en organisant une immense fête à son domicile de San Fernando (Californie). À 2 heures du matin, la police de Los Angeles est intervenue et a découvert "entre 300 et 500 véhicules" garés "dans le quartier".

La foule a été dispersée sans incident et personne n'a été arrêté, précisent les forces de l'ordre comme le rapporte la chaîne américaine NBC. Le représentant de Chris Brown n'a pas souhaité réagir à l'évènement. Mais le rappeur a publié une vidéo de l'intervention des forces de l'ordre sur son compte Instagram, ce 7 mai. On voit un hélicoptère arriver, signe que la fête doit se terminer dans les plus brefs délais. "La soirée de Chris Brown a mal tourné haha", peut-on lire en légende de la vidéo. Le rappeur de son côté a simplement écrit : "Mission réussie".

Et dans sa story sur Instagram, on peut voir des dizaines et des dizaines de personnes collées les unes aux autres pendant la soirée. Il est difficile de vérifier si certains et certaines portent des masques de protection. La police n'a pas précisé si Chris Brown va écoper d'une amende.