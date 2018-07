et AFP

publié le 31/08/2016 à 06:33

Nouveaux démêlés avec la justice pour le chanteur américain Chris Brown, une nouvelle fois accusé de violence envers une femme. Ce mardi 30 août, il a été arrêté par la police de Los Angeles en fin d'après-midi pour avoir agressé une femme avec une arme à feu. Les forces de l'ordre se sont rendus à sa demeure de Tarzana, dans l'agglomération de Los Angeles après avoir reçu un appel aux services d'urgences dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 août. Le 31 août des sources pénitentiaires ont révélé que Chris Brown avait été libéré contre une caution de 250.000 dollars.



L'appel émanait de Baylee Curran, couronnée "Miss Californie régionale" cette année lors d'un concours de beauté. D'après elle, elle aurait été invitée avec une amie chez Chris Brown, mais alors qu'elles se trouvaient dans le jacuzzi, le chanteur se serait énervé lorsqu'elle a admiré le bijou d'un de ses invités avant de pointer une arme à feu dans sa direction.

Un parallèle avec le mouvement Black Lives Matter

Lorsque la police de Los Angeles est arrivée, Chris Brown a d'abord refusé qu'ils entrent sans mandat de perquisition et a publié des vidéos sur Instagram dans lesquelles il trace un parallèle entre lui et le mouvement Black Lives Matter, qui dénonce les violences policières contre les Noirs. "Vous devez arrêter ce jeu où vous faites de moi le méchant ici, comme si je devenais fou. Ce n'est pas le cas", lance dans cette vidéo le chanteur, visiblement en colère. Il a ensuite lancé sur les policiers un sac contenant un pistolet et des drogues selon le site américain TMZ.



Le chanteur de R&B, n'en est pas à son premier démêlé avec les autorités, le plus célèbre étant sa condamnation pour avoir frappé celle qui était alors sa petite amie, la pop-star Rihanna, avant la cérémonie des Grammy Awards 2009. En 2014, il a plaidé coupable d'avoir agressé un homme devant un hôtel de Washington et plus tôt cette année, il a été accusé d'avoir été violent envers une femme à Las Vegas.