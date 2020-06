Essonne : un adolescent tombe du 5e étage d'un immeuble pendant un anniversaire

publié le 30/05/2020 à 21:03

Les secours n'ont pas pu lui sauver la vie. Jeudi 26 mai vers 20 heures, un adolescent autiste de 14 ans est tombé du 5e étage de son immeuble d'Evry-Courcouronnes.

"J'ai entendu crier. J'en ai aussitôt fait part à mon mari. Dans un premier temps, on a pensé que ces bruits venaient de la dalle. Puis quand on a vu la police arriver, on a compris que quelque chose de grave venait de se passer", témoigne une voisine au Parisien.

Le drame s'est produit pendant une fête d'anniversaire, à laquelle l'adolescent et ses parents étaient conviés. Chez lui, ce dernier avait l'habitude de sortir par la fenêtre de sa propre chambre qui se trouve au rez-de-chaussée, indique une source policière au quotidien régional. Pendant l'anniversaire, il était seul dans une chambre de l'appartement. Les enquêteurs pensent qu'il a reproduit son habitude sans se rendre compte qu'il était au 5e étage.

Les secours n'ont pas réussi à ranimer le jeune homme. Sous le choc, la mère a été prise en charge.