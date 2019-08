Un hamburger et un soda dans un restaurant McDonald's (illustration)

publié le 07/08/2019 à 00:25

Une habitante de Saintry-sur-Seine a fait une étrange découverte dimanche 5 août en achetant six cheeseburgers à emporter au McDonald's de Saint-Germain-lès-Corbeil. Un pansement était collé sur l'emballage du burger.

"Cela veut dire qu'il y a quelqu'un en cuisine qui est blessé et qui travaille sans gant", explique la cliente au Parisien."Je pensais vraiment qu'ils étaient plus sérieux sur les questions d'hygiène. Je veux qu'ils me remboursent mais, surtout, qu'ils fassent une note pour rappeler les règles", ajoute-t-elle.

Les responsables du restaurant n'ont pas répondu aux sollicitations de nos confrères. La mère de famille a toutefois été remboursée du prix du burger, à savoir 2,05 euros et il lui a été précisé qu'une enquête sera menée pour identifier celui ou celle qui a laissé son pansement dans l'emballage.

Une "non-conformité"

"Conformément aux procédures en vigueur au sein de l'entreprise, une enquête interne a été menée pour faire la lumière sur cette non-conformité", a indiqué l'agence Havas qui s'occupe de la communication de McDonald's. "La direction met tout en œuvre pour qu'un tel incident ne se produise pas et précise qu'un rappel des procédures concernant le port d'un doigtier et de gants, en cas de présence d'un pansement, a été réalisé auprès de l'ensemble de ses salariés" a ajouté l'agence.