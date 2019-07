Connaissez-vous l'histoire du hamburger frites ?

publié le 04/07/2019 à 13:00

Comment est né le Burger Frites ? Qui l’a inventé ? Comment le mange t-on et pourquoi l’apprécions-nous autant ? Pour célébrer l’independance Day, on vous raconte l’histoire du plus américain des repas : le Hamburger-Frites, avec notre invité Didier Pourquery, écrivain et journaliste.

En France, le burger frites a-t-il détrôné le jambon beurre ? Combien mange-t-on de burgers par an en France ? Quel place occupe la France dans la consommation mondiale de hamburgers ?

Quel est le nom de la première chaîne de fast-food qui s'est installée en France ? Savez-vous à quoi ressemblera le burger du futur ? Que disent les scientifiques sur le hamburger ? Connaissez-vous les mensurations précises de la frite chez Mac Donald's ? Quels sont les ingrédients du hamburger au Japon, ou en Inde ?

à lire : Une histoire de hamburger frites chez Robert Laffont.

