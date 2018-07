publié le 29/11/2017 à 09:43

Une sortie de classe particulière. Un goûter de classe organisé au Parc de Villeroy, à Mennecy, a tourné au psychédélique. En cause, un "space cake", soit un gâteau fourré au cannabis, apporté par un élève que sept de ses camarades et son professeur d'EPS ont ingéré à leur insu. Très vite, les effets s'en sont fait ressentir.



Malgré "un goût étrange", personne n'a vu le coup venir. Le petit frère d'une des "victimes" raconte au Parisien, hilare : "Quelqu’un a mis de la drogue dans un gâteau. Après, les élèves étaient tout bizarres, il y en a même qui faisaient l’avion dans la cour". "A un moment, je suis partie dans un tel fou rire que je ne pouvais plus m’arrêter et que j’en pleurais" témoigne une des élèves présentes.

Le farceur a été mis à pied pour huit jours et fera l'objet d'un conseil de discipline à son retour. Plusieurs parents d'élèves ont porté plainte.